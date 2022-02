Některé indické školy studentkám zakazují nosit hidžáb, muslimové se proti tomu bouří

Devatenáctileté Muskaan Khanové bránila ve vstupu do školy skupina mladých mužů. Vadil jim její hidžáb. Nakonec se do budovy dostala s pomocí zaměstnanců a k nelibosti mladíků se šafránovými šátky spojovanými s hinduistickými nacionalistickými skupinami.

Vláda soukromé školy v jejich rozhodnutí podpořila a zákaz nepřímo rozšířila i na další vzdělávací instituce. Podle kritiků takto kabinet rozhodl kvůli blížícím se volbám, které budou testem popularity premiéra Naréndra Módího. Módí pochází z radikálních hinduistických kruhů a zemi vládne od roku 2014.

„Proč spor vygradoval do té současné podoby, by skutečně mohlo souviset s volbami v Uttarpradéši, které začaly. Uttarpradéš je sice na opačném konci Indie, až na severu ale je to nejlidnatější indický stát a on je politicky klíčový,“ potvrzuje indolog Jiří Krejčík.

Podle něj je Módí pod tlakem, protože před dvěma měsíci musel odvolat zemědělské zákony, proti nimž se více než rok protestovalo. „Jeden z těch důvodů je, že (Módí) zjistil, že se mu může rozpadnout venkovské voličstvo do menších bloků, které budou volit konkurenční strany.“ Apelem na hinduismus je chce znovu získat.

Proti zákazu se protestuje

Muslimky vyšly kvůli zákazu do ulic. Na stejná místa ale přicházejí také hinduističtí studenti, kteří ho naopak podporují. „Uniforma je stejná pro každého, ať už je hinduista, muslim, nebo křesťan. Měly by dodržovat nošení uniformy a hidžáb nechat mimo školu,“ stěžuje si Shravan Kumar.

Kvůli zvýšenému napětí mezi menšinovými muslimy a hinduisty uzavřel guvernér státu Karnátaka školy na tři dny. „Některé studentky nosí hidžáb, další skupina kvůli tomu nosí šafránové šátky. Spor mezi těmito skupinami představuje pro školu problém,“ komentuje situaci zástupce střední školy Naveen Shetty.