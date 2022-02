Svědci srpnového útoku v Kábulu mluví o střelbě zahraničních vojáků do lidí. Pentagon to vyloučil

Pentagon vyslechl 139 svědků a dospěl k závěru, že všechny oběti útoku zabil sebevražedný atentátník. „Jediné výbušné zařízení zabilo nejméně sto sedmdesát afghánských civilistů a třináct amerických vojáků, když vymrštilo kuličky z ložisek přímo do hustého davu,“ uvedl Kenneth 'Frank' McKenzie, velitel Středního velitelství ozbrojených sil USA.

Stanice CNN vedla čtyři měsíce paralelní vyšetřování. Zkoumala zprávy z nemocnic a nahrávky z místa výbuchu. Mluvila v Kábulu s lékaři pěti nemocnic, se sedmdesáti přeživšími a příbuznými obětí. Ti všichni mluví také o smrtící střelbě. „Vojáci přišli a začali střílet,“ řekl stanici přeživší Nurulláh Zachel, který si podle svých slov po začátku střelby lehl na zem.

Lékaři italské polní nemocnice v Kábulu uvedli, že mezi mrtvými ohledali i devět zastřelených, z toho sedm se zásahem do hlavy. Morsal Hamidiová, kterou lékaři zachránili, podle CNN tvrdí, že ji střela zasáhla do čelisti.

Lékař jedné z největších kábulských nemocnic uvedl, že po výbuchu vyjmul střely z těl čtyř zraněných a střelné rány viděl na mnoha mrtvých. „Byly tam dva druhy zranění. Lidé popálení výbuchem s mnoha ranami na těle. U průstřelů jsme viděli jen jednu nebo dvě rány u každého, do úst, do hlavy, do oka, do hrudníku,“ popsal lékař, který požádal o anonymitu.