V Panamě zadrželi Kolumbijce podezřelého z vraždy haitského prezidenta

Imigrační úředníci třiačtyřicetiletého Palaciose zastavili při mezipřistání na letišti v Panamě. Vyzvali ho, aby dobrovolně nasedl na let do Spojených států, jež po něm prostřednictvím Interpolu pátrají, stejně jako Haiti. Podle agentury Reuters ale není jasné, zda muž skutečně do USA odletěl.

Palacios podle místního tisku přicestoval do Panamy poté, co jej vyhostily jamajské úřady. Ty ho zadržely v říjnu a minulý týden odsoudily za nelegální vstup na území státu. Jamajský soud ho nechal vyhostil do Kolumbie.

Haitští vyšetřovatelé se domnívají, že Palacios patřil do skupiny více než dvaceti Kolumbijců, která měla za úkol zaútočit na rezidenci haitského prezidenta. Muž by současně mohl být i významným svědkem událostí, jež vedly k zabití tehdejší hlavy státu.