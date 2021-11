Soud v New Yorku zprostil viny dva muže odsouzené za vraždu aktivisty Malcolma X

Aktivista s rodným jménem Malcolm Little byl jednou z tváří černošského hnutí za občanská práva. Proslavil se jako mluvčí organizace Islámský národ, která prosazovala černošský separatismus a svébytnou verzi islámu. Členem skupiny byl více než deset let, ale nakonec se s ní v roce 1964 veřejně rozešel a stal se sunnitou, kvůli čemuž jej někteří členové Islámského národa měli za zrádce. V únoru 1965 byl Malcolm X ve věku 39 let zastřelen 16 ranami z pistole, když se chystal pronést projev.

O rok později byli za vraždu odsouzeni tři muži: Aziz, Islam a Mujahid Abdul Halim. Poslední jmenovaný vinu u soudu přiznal, tvrdil ovšem, že zbylí dva obžalovaní se atentátu neúčastnili. Aziz a Islam trvali na tom, že jsou nevinní, všichni tři muži nicméně nakonec dostali doživotí. Dvojici, která popírala vinu, nakonec propustili na podmínku po dvou dekádách za mřížemi, Islam v roce 2009 zemřel.