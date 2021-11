Čína v poušti postavila makety amerických válečných lodí. Budou zřejmě sloužit jako terče

Čína v posledních letech výrazně posílila vojenské kapacity, výdaje na obranu se ročně zvyšují o sedm procent. Podle amerického ministerstva obrany by mohla asijská velmoc do roku 2030 vlastnit až tisíc jaderných hlavic, pětkrát víc než nyní.

Sinolog a spolupracovník projektu Sinopsis David Gardáš řekl v Horizontu ČT24, že Čína se dlouhodobě snaží prezentovat jako mírotvorce, který nechce použít zbraně v tvrdém konfliktu. „Nicméně se zároveň netají tím, že do roku 2049 by se ráda stala špičkou v technologické oblasti, především vojenské.“ Je tedy podle něj otázkou, nakolik zůstane pouze u testovací fáze, aniž by došlo na tvrdý konflikt.

Připomněl také aktivitu čínských lodí daleko v mezinárodních vodách, zájmy Pekingu v Africe či Arktidě. Minulý měsíc Čína také otestovala hypersonickou raketu, čímž překvapila americké vedení a bezpečnostní síly, uvedl sinolog. Ve svém konceptu pak má Peking vedle tvrdého konfliktu také psychologickou, informační a legislativní válku, dodal.