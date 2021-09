Litva vyzvala své občany, aby nekupovali čínské mobilní telefony Xiaomi. Kvůli cenzuře

Vztahy mezi Litvou a Čínou jsou v posledních týdnech napjaté poté, co Tchaj-wan, který Peking považuje za vzbouřeneckou provincii, ohlásil změnu názvu svého zastoupení ve Vilniusu. To míní přejmenovat na Tchajwanské zastoupení. Jinde v Evropě používá název odkazující pouze na hlavní město Tchaj-pej. Čína následovně povolala svou velvyslankyni ve Vilniusu ke konzultacím do vlasti. Litvu vyzvala, aby učinila totéž se svým velvyslancem v Pekingu.

Podoba s Huawei

„Nejsem si vědom toho, že by v telefonech Xiaomi bylo něco, co by mohlo cenzurovat obsah, minimálně v kontextu Evropy, ať je to obsah, který by se někomu mohl líbit, nebo nemusel líbit. (…) Xiaomi bylo vyšetřováno americkými úřady. Těm se nelíbila vazba Xiaomi na čínské úřady, ale nedošlo k žádným restrikcím,“ reagoval na oznámení litevské vlády šéfredaktor webu mobil.idnes.cz Jan Matura.

Podobnou kauzu jako Litva řešilo i Česko. Šlo ale o jinou čínskou značku – Huawei. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před používáním jejího softwaru i hardwaru.

„Varování před technologiemi Huawei z prosince 2018 je stále platné. K jeho vydání nás tehdy vedly poznatky z naší činnosti,“ připomněl tiskový mluvčí NÚKIBu Jiří Táborský.

Podobná opatření se společností Xiaomi český kybernetický úřad v Česku nechystá. Značce se v tuzemsku daří – letos se tady stala zatím největším prodejcem telefonů.