V olympijské vesnici v Tokiu byl odhalen první případ koronaviru

V olympijské vesnici v japonském Tokiu byl v sobotu odhalen první případ koronaviru. Podle organizátorů se jedná o osobu ze zahraničí, která je zapojena do organizace her. Olympiádu doprovází přísná hygienická opatření, sportovat se bude bez diváků. Hry začnou v pátek 23. července a potrvají do neděle 8. srpna.