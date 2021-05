Tempo očkování proti covidu-19 v USA zpomaluje. Ve Washingtonu lákají na pivo zdarma

Dynamické tempo očkování ve Spojených státech začíná klesat. Druhou vakcínu má za sebou třetina dospělé populace a do půlky června by ji měla dostat polovina lidí starších šestnácti let. Za zpomalováním není nedostatek vakcín, ale pokles zájmu některých společenských vrstev. Města i státy začaly nabízet různé odměny těm, kteří teď na očkování dorazí. New York nabízí volné vstupenky do muzeí, hlavní město Washington zase rozdává zdarma pivo.