Soud EU znovu zakázal polské vládě ovlivňovat justici, Polsko odmítlo opatření jako neústavní

V rámci žaloby Evropské komise proti Polsku Soudní dvůr EU již loni nařídil Varšavě, aby přerušila činnost disciplinární komory nejvyššího soudu. Tato komora se pak obrátila na ústavní soud s dotazem, zda toto opatření je v souladu s polskou ústavou.

„Předpisy unijních smluv jsou v rozporu s ústavou v rozsahu, v jakém zavazují Polsko vykonat předběžná opatření týkající se soudnictví,“ rozhodl ústavní soud podle listu Gazeta Wyborcza.

„Je to poprvé, co polský ústavní soud rozhodl o neústavnosti unijních norem. Nález vydal pětičlenný senát pod vedením bývalého poslance vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Stanislawa Piotrowicza. Zasedaly v něm výlučně osoby, které do ústavního soudu vybrala vládnoucí strana,“ napsal opoziční deník.

„Pozorovatelé interpretují rozhodnutí polského ústavního soudu jako krok Polska k oslabení pravomoci právních předpisů Unie v této zemi,“ napsala agentura AP s připomínkou, že země vstoupila do EU v roce 2004.