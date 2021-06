Soud poslal bývalého policistu Chauvina za vraždu Afroameričana Floyda na 22,5 roku do vězení

„Mučení je správný výraz pro to, co policista Floydovi udělal,“ řekl žalobce Matthew Frank. „Nebyl to náhodný výstřel nebo rána do obličeje. Bylo to devět a půl minuty krutosti na bezmocném muži, který prosil o vlastní život,“ dodal.

Obhajoba požadovala podmínečný trest s odůvodněním, že Floydova vražda by se dala „nejlépe popsat jako chyba učiněná v dobré vůli“.

Při dobrém chování může Chauvin počítat s podmínečným propuštěním po odpykání dvou třetin trestu, tedy zhruba po 15 letech, uvádí agentury.

Příbuzní žádali maximální trest

Na úvod soudu promluvili příbuzní zabitého George Floyda včetně jeho sedmileté dcery, která vzpomínala na svého otce, na jejich společné večeře a svěřila se, jak moc jí chybí.

„Za sebe a svou rodinu říkám, že žádáme maximální trest,“ prohlásil poté jeden z Floydových bratrů Terrence Floyd, který při svém vystoupení nedokázal zadržet slzy.

Floydova smrt spustila v USA vlnu masivních protestů proti rasismu a policejnímu násilí. Chauvinovi hrozil mnohem tvrdší trest, soudce Peter Cahill totiž v květnu uznal, že Floydovo úmrtí 25. května 2020 provázely přitěžující okolnosti.