Pandemie ve světě: Slovensko očkuje Sputnikem V. Indie rozvolňuje opatření

První dávku vakcíny Sputnik V dostal na Slovensku během pondělka žilinský obyvatel Igor Koník. Ten řekl, že ruskému přípravku důvěřuje, protože byla vyvinuta v zemi s dlouholetou tradicí očkovacích látek. „Čekal jsem na Sputnik. Pokud by to nebylo možné na Slovensku, požádal bych ruskou ambasádu o možnost jet se naočkovat do Ruska,“ uvedl Koník.

Sputnik V ovšem zatím nebyl schválen Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv k ruské vakcíně zase nevydal své stanovisko s odvoláním na nedostatek informací od výrobce. Okolnosti dovozu přípravku na Slovensko v zemi přitom dříve prohloubily vládní krizi, která vyvrcholila výměnou premiéra a ministra zdravotnictví.

V pětimilionové zemi si podle registračního systému vybralo ruskou vakcínu zatím jen kolem pěti tisíc lidí, přihlašování začalo minulý týden. Země už na začátku března dovezla první zásilku dvou set tisíc dávek látky, která vystačí pro očkování sto tisíc lidí. Podle smlouvy by Bratislava ale mohla odebrat až dva miliony dávek.