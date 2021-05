USA nedrží magický klíč k řešení situace na Blízkém východě, míní exdiplomat a analytik Pojar

„V tuto chvíli USA nedrží žádný magický klíč k řešení té situace a nikdo zvenčí ji nedokáže vyřešit. Na to si pravděpodobně ještě budeme muset chvíli počkat, ještě přinejmenším pár dní bojů a nepokojů, než do toho bude moci vstoupit někdo zvenčí,“ uvedl Pojar.

Spojené státy vyslaly do regionu vysoce postaveného diplomata, který bude naléhat na obě strany, aby se situaci snažily zklidnit. Podobné pokusy Egypta, Kataru a OSN zatím nikam nepokročily.

Pojar: Klíč k příměří vede spíš přes Káhiru než přes Washington

USA pojí s Izraelem strategické partnerství. Washington pomáhá financovat izraelský obranný systém Iron Dome, obě strany úzce spolupracují v diplomacii i na poli tajných služeb, pojí je plodné obchodní, vědecké a kulturní vazby. Prezident Barack Obama navýšil vojenskou pomoc pro Izrael, jeho nástupce Donald Trump uznal Jeruzalém jako metropoli, a to včetně anektované arabské části, a pomohl normalizovat vztahy Izraele se čtyřmi arabskými státy.

Současná americká administrativa je podle Pojara blíže zprostředkovatelské roli než ta silně proizraelská minulá. „Ale to ještě neznamená, že Palestinci budou toto zprostředkování akceptovat a budou chtít nějakým způsobem jednat,“ upozornil analytik s poukazem na skutečnost, že na palestinské straně jde o teroristické skupiny Hamás a Islámský džihád.

„To nejsou strany, které by kdykoli v minulosti jednaly o míru. Jsou to organizace, které mají přímo vetknuto do své zakládající listiny a do svého DNA zničení Izraele. Takže tam se příliš o zprostředkovatelské či mírotvorné roli hovořit nedá. Lze samozřejmě hovořit o zprostředkování příměří, klíč možná vede spíš přes Káhiru, tak jak tomu bylo v minulosti, než přes Washington nebo přes jakékoliv jiné město světových velmocí,“ dodal Pojar.

Egypt se v nynějším konfliktu o zprostředkování opět snaží. Jeho vyjednávači se v Tel Avivu setkali se zástupci Izraele poté, co předtím jednali v Pásmu Gazy.

