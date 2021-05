Pandemie ve světě: Mladí Slováci přišli o termíny očkování, Portugalci „znovu nachází svobodu“

Slovenské ministerstvo zdravotnictví v noci na sobotu uvedlo, že kapacity uvolněné po odebrání termínů dospívajícím budou nabídnuty chronicky nemocným a seniorům, kteří se přihlásili k očkování později. Proti očkování mladých lidí ve věku 16 a 17 let ještě před seniory a dlouhodobě nemocnými se už v pátek postavil expremiér a nynější ministr financí Igor Matovič.

Slovensko dříve v tomto týdnu umožnilo registrovat se do virtuální čekárny na očkování všem zájemcům starším 16 let. Následně systém řadě teenagerů přidělil termín už na tento víkend nebo na další dny, byť podle očkovací strategie by na řadu měli nejprve přijít starší obyvatelé a chronicky nemocní.

Podle slovenských úřadů mělo takové přidělení termínu logiku – pro zájemce ve věku 16 a 17 let je schválena pouze vakcína od firem Pfizer/BioNTech a v některých očkovacích místech už nebyli k očkování s použitím této látky přihlášeni žádní další senioři nebo lidé s chronickými chorobami.