Čechům v Británii pomáhá nový konzulát. Zažádat o usedlictví musejí do konce června

„Jednak to ukazuje většinové společnosti v České republice, že Rom může pracovat nejen s romskou komunitou, ale dokáže reprezentovat i celý český národ. Je to pro mě důležité samozřejmě i v tom, že to je další důležitý vzor pro romskou mládež,“ řekl první romský honorární konzul v českých dějinách Petr Torák.

On sám do ostrovní země odešel před více než dvaceti lety. Zatímco dříve expolicista za svou práci získal řád Britského impéria od královny Alžběty II., nyní pomáhá české londýnské ambasádě a generálnímu konzulátu v Manchesteru rozšiřovat služby. Prostřednictvím své nové pozice v Británii pomáhá Čechům v nouzi. Například jim ověřuje podpisy nebo kopie dokladů. Češi si v Peterborough mohou díky Torákovi také vyzvednout nový pas.

Hlavním úkolem nového českého konzula teď je, aby co nejvíce Čechů získalo po brexitu legální povolení k pobytu v Británii, a to do konce června. Pak jim čas vyprší.

V Británii žije více občanů EU, než se předpokládalo

Ve Spojeném království doposud požádalo o status usedlíka přes pět milionů občanů Evropské unie. Pětapadesát tisíc z nich s žádostí ale neuspělo. Ačkoli původní odhady mluvily o třech milionech unijních obyvatel, po brexitu se ukázalo, že jich v ostrovní zemi žije mnohem více, což se týká i Čechů.

„Ten počet je vyšší, než jsme čekali. Předtím se uváděla čísla jako padesát tisíc, teď jsem ale z posledních statistik vyčetl kolem 70 až 80 tisíc zaregistrovaných,“ podotkl Torák. Možnosti, jak kontaktovat a registrovat nejzranitelnější skupiny unijních občanů, ať už se jedná o seniory nebo děti v náhradní péči, zhoršila i koronavirová pandemie. Honorární konzulát nicméně sídlí na adrese charity, jež nabízí vyučování, knihovnu a pomůže i s péčí o zdraví.