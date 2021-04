Policie zatkla v Paříži sedm bývalých členů Rudých brigád, kteří v 80. letech stáli za útoky v Itálii

Seznam deseti jmen předala na žádost italských úřadů policii kancelář francouzského prezidenta. „Francie, kterou taktéž zasáhl terorismus, dobře chápe potřebu dosáhnout spravedlnosti,“ uvedl Elysejský palác.

Itálie dlouhodobě žádá po Francii vydání zhruba dvou set lidí, kteří se v průběhu 60., 70. a 80. let účastnili násilných akcí krajně levicových i pravicových skupin. V 80. letech Francie zavedla takzvanou Mitterandovu doktrínu, která neumožňovala jejich vydání do Itálie, pokud se po vystěhování do Francie dále neúčastnili aktivit extremistických organizací a v Itálii nebyli stíháni za zločiny s újmou na zdraví.

Mezi zatčenými má být Petrellová, jejíž vydání zrušil Sarkozy

Některá vydání v minulosti znemožnily francouzské soudy kvůli italské právní úpravě. Ta neumožňovala obnovu procesů s odsouzenými v nepřítomnosti.

Podle italské agentury ANSA je mezi zadrženými i bývalá členka Rudých brigád Marina Petrellová. Ta byla zatčená již v roce 2007, následovně její vydání do Itálie zrušil tehdejší prezident Nicolas Sarkozy z humanitárních důvodů. Petrellová byla v Itálii odsouzena v nepřítomnosti k doživotí například kvůli účasti na únosu bývalého premiéra Alda Mora v roce 1978. Další tři osoby, na které byl vydán zatykač, byly odsouzeny k doživotí.