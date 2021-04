Google vyhrál spor nad Oraclem o software pro operační systém Android

Obavy vývojářů

Případ pozorně sledovaly především firmy v americkém Silicon Valley. Mnoho oblíbených prvků v dnešních chytrých telefonech totiž funguje díky tomu, že aplikace „komunikují“ mezi sebou nebo se softwarem telefonu.

Vývojáři se obávali toho, že vítězství Oraclu by mohlo vést k dalším patentovým sporům o využívání softwaru. Podle nich by to také mohlo zbrzdit inovace, například zajištění toho, aby spolu jednotlivé softwarové prvky komunikovaly, by podle nich v případě vítězství Oraclu bylo náročnější i dražší.