Obchod s avokádem ohrožuje život slonů. Ochránci přírody varují, že živočichům ničí přirozené prostředí

„Nemůžeme slonům jen tak říct, prosím, nechoďte tam a nejezte úrodu. Jsou to velká zvířata, jejich obrovská těla jsou živena z rostlin, jsou to požírající stroje,“ říká vědkyně z místní organizace zabývající se životem slonů. Keňský národní park Amboseli je domovem pro více než dva tisíce slonů. Ochránci zvířat varují, že bariéry na klíčových trasách mohou ohrozit jejich populaci. A znamenat jak konec jejich přirozeného útočiště, tak i tamního safari. Podle ochránců to způsobí velký konflikt mezi člověkem a volnou přírodou, protože zvířata se budou pokoušet projít cestami obývanými lidmi.

Společnost, která avokádové pole vlastní, tvrdí, že zlepšuje podmínky místních obyvatel - dává jim práci, usnadňuje přístup k vodě nebo pomáhá s opravou škol. Podle jednoho z akcionářů společnosti Kiliavo, která o pole pečuje, je farma další zdroj zaměstnání pro místní obyvatele a zhodnocuje pozemky, což je pro místní obyvatele výhodné.



Tržby z vývozu tropické plodiny od začátku loňského roku do října v zemi prudce stouply - a to o více než třicet procent. Se zvyšující se poptávkou ve vyspělých zemích roste i strach z rozšiřování polí. Ochránci se obávají, aby pěstování avokáda nenabralo podobné tempo jako v případě produkce palmového oleje na jihovýchodě Asie.



Kvůli budování plantáží olejových palem zmizely v Indonésii desetitisíce kilometrů čtverečních původních lesů. Jejich masivní kácení a vypalování je současně smrtelnou hrozbou pro orangutany. Ti sumaterští mohou podle odhadů do deseti let úplně vymřít. Vědci navíc upozorňují, že velký podíl na jejich úbytku má i lov a cílené zabíjení farmáři.