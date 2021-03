Palestinci našli slabé místo Izraele. Mezinárodní tribunál vyšetří údajné zločiny od roku 2014

Vrchní prokurátorka Mezinárodního trestního soudu v Haagu zahájila oficiální vyšetřování údajných válečných zločinů na palestinských územích. To se má zaměřit jak na teroristickou skupinu Hamás, tak na Izrael. Proces vyšetřování bude velmi dlouhý, ale pokud by byli vysoce postavení izraelští politici či vojáci uznání vinnými, byl by na ně vydán zatykač, uvedla ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Irena Kalhousová. To by znamenalo, že by pak nemohli například cestovat do mnoha zemí Evropy, přiblížila možné dopady.