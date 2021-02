Irák poprvé přivítá papeže. František chce ve stopách Abraháma ukázat, že všichni jsou si bratry

video Horizont ČT24: Papež František míří do Iráku

„Budeme se modlit se zástupci komunit Mandejců, muslimů, křesťanů a také jezídů, pokud dorazí,“ předesílá arcibiskup Habib Al-Naufali z třetího největšího města v Iráku Basry. „Papež sem přichází vůči muslimské většině tohoto státu jako posel míru, naděje a napřažené ruky k bratrství. Je otázkou, do jaké míry bude tato jeho nabídka v arabském světě vyslyšena,“ doplňuje Horálek.

V praxi tak chce ukázat, že „všichni jsme si bratry“, jak zní citát z evangelia a název jeho posledního oficiálního poselství věřícím. Bývalý mluvčí České biskupské konference Martin Horálek připomíná, že František tato slova v posledním roce opakuje velmi často a myšlenku bratrství představuje jako východisko ze současné krize. „Cesta do Iráku je jedním z kamínků této veliké mozaiky,“ říká dramaturg náboženské tvorby ČT Horálek.

Ur se světu skrýval tisíce let – archeologové jedno z hlavních center sumerské říše, jedné z nejstarších civilizací světa, objevili teprve před sto lety. Místo si papež František nevybral náhodou a uspořádat tu chce hlavní modlitbu své pouti. V místě, kde podle Bible během starobabylonského období žil prorok Abrahám, otec judaismu, křesťanství a islámu, chce uspořádat hlavní modlitbu své pouti.

Papež František by chtěl trend zvrátit a dát lidem naději. „Uklidíme trosky kostelů, aby se papež mohl setkat s lidmi na zničených místech,“ popisuje mosulský arcibiskup Najeeb Michaeel.

I když oblasti rozvrácené dramatickým vývojem dějin nejsou Františkovi cizí, rozhodnutím vydat se do nestabilního Iráku mnohé překvapil. Bude prvním papežem, který místo obývané proroky navštíví. Před ním se o to pokusil Jan Pavel II., se Saddámem Husajnem se ale nedohodl. O to větší vyvolává cesta hlavy katolické církve očekávání.