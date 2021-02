Odysea pěti mužů na tankeru, jenž nesmí opustit. Příběh námořníků je absurdní a smutný zároveň

Loď uvázla na mělčině, opustit ji námořníci nesmí

Vše se zhoršilo, když nedávno tanker v bouři uvázl na mělčině u jednoho z arabských emirátů. Pevninu mají námořníci až bolestně na dosah, loď přitom opustit nesmí. „Ta poslední plavba je prokletá,“ myslí si Kumar.

„Je ilegální, aby loď fyzicky opustili. Pokud loď opustí a doplují na břeh ve člunu, mohli by je zadržet jako ilegální migranty. Pro Emiráty nemají víza a jejich pasy má u sebe lodní společnost,“ vysvětluje Bowermann.

Majitel námořníkům dluží už skoro čtvrt milionu dolarů. Charita s ním vyjednává, ale poslední nabídka byla jen něco přes polovinu sumy. Posádka musí na lodi zůstat až do vyřešení sporu. Kromě toho by byli členové posádky podle námořních zákonů odpovědní za jakékoliv škody. Ty by mohly jít u ztroskotaného tankeru o výtlaku pěti tisíc tun do milionů. Odysea pěti mužů v železném vězení u rajského pobřeží tak trvá.