Vznikly z nouze, přetrvaly nechtěně. Výroba trabantů skončila před třiceti lety

V 70. letech vznikl mezinárodní projekt 760, na kterém spolupracovaly automobilky ze Zwickau, Eisenachu a Mladé Boleslavi. Trabant/Wartburg/Škoda 760 měl být vůz, do kterého by každá automobilka dodala své know-how, a vznikl by kompaktní hatchback – od nějž by později byly odvozeny i další karosářské varianty – s pokročilými východoněmeckými podvozky a českými čtyřválcovými motory. Po letech příprav a vývoje se ale ukázalo, že centrálně plánované hospodářství nedokáže mezinárodní produkci vozů, na které by se podílelo větší množství továren posílajících si součásti, realizovat. Zůstalo u prototypů a automobilky bezvýsledným vývojem ambiciózního auta ztratily prakticky celé desetiletí. Škodovka pak z nouze dala dohromady koncepčně od počátku zastaralý model 742 (to je Škoda 105/120 a další), zatímco v Eisenachu a Zwickau pokračovala výroba wartburgů 353 a trabantů 601.