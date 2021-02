Mladí Češi na izraelských základnách. Fotografka představuje snímky vojenských dobrovolníků v Tel Avivu

Sar-El je dobrovolnický program izraelských obranných sil (IDF). Každý rok se jej zúčastní zhruba pět tisíc dobrovolníků z celého světa, aby sloužili na místních vojenských základnách. Jejich práce není placená, ani nespočívá v použití zbraní.

Sar-El v létě roku 1982 založil bývalý velitel výsadkářů a pěchoty Aharon Davidi. Vzhledem k tehdejší mobilizaci, která měla zemi připravit na první libanonskou válku, byli všichni tělesně schopní muži povoláni jako záložníci do armády. Tím se ale ocitla v ohrožení právě dozrávající úroda v kibucech z oblasti Golanských výšin.

Davidi proto poslal několik svých přátel do USA, aby se pokusili najít dobrovolníky, kteří by pomohli situaci vyřešit. Během několika týdnů se přihlásilo zhruba 650 lidí ochotných podpořit Izrael dobrovolnou prací na základnách IDF. Díky tomu se družstevníci z kibuců mohli vrátit na svá pole.

Dobrovolníci následně vyjádřili přání, aby se takový projekt znovu opakoval, a tak byla na jaře roku 1983 založena nezisková organizace „Sar-El – The National Project for Volunteers for Israel“, která program dobrovolné služby na vojenských základnách v Izraeli zastřešuje.

Dnes má své zastoupení v přibližně třiceti zemích po celém světě, včetně České republiky. Nejvíce dobrovolníků každoročně pochází z USA, Kanady a Francie. Všichni dobrovolníci nosí pracovní uniformy izraelské armády se speciálními modrými výložkami, ale nejsou považováni za vojáky. Z tohoto důvodu není jejich účast v programu Sar-El v rozporu s příslušnými zákony o službě v armádě cizího státu země, odkud pocházejí.

Ze Znojma do Tel Avivu

Znojemská fotografka Wlasta Laura se tohoto programu zúčastnila během léta 2019. Fotografie, které jsou na výstavě představeny, ukazují běžný život, který se odehrává na základně a v jeho okolí.

Mladá umělkyně popisuje, že byla zařazena do skupiny určené primárně pro mladé lidi. To znamená, že nejstarším bylo průměrně kolem 25 let, což ale není pravidlem, a dobrovolnictví se může zúčastnit kdokoliv, pokud mu to dovoluje jeho zdravotní stav.

„Očekávala jsem, že tam budu jediná Češka, ale mýlila jsem se. Byla jsem příjemně překvapená, kolik dalších Čechů jsem v programu potkala. Což mě jen utvrdilo v tom, jak dobré vztahy Česká republika s Izraelem má,“ dodala fotografka.

Dobrovolnictví a krav maga

Náplň činnosti se liší základnu od základny. Rozhodující je, kam armáda dotyčného pošle. Většinou se jedná o logistické základny, kde se třeba zajišťuje přemisťování zdravotnického materiálu. Dobrovolníci dodržují denní program jednotky, kam byli přiděleni. Pracují kolem šesti až osmi hodin. Armáda si dává podmínku, že nesmí držet zbraň.

Během dne se dobrovolníci účastní různorodého programu, kde se mohou dozvědět o historii státu Izrael a židovské kultuře. Probíha výuka hebrejštiny a arabštiny, ale je možné zažít i bojové techniky, jako jsou lekce krav maga.

Krav maga je systém sebeobrany, který představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka izraelských obranných sil. V současnosti techniku využívá mnoho armád po celém světě. Jsou součástí výcviku ozbrojených složek Francie, Belgie nebo Spojených států amerických.