Čína snížila hranici trestní odpovědnosti, za závažné činy bude stíhat i dvanáctileté

Snížení hranice trestní odpovědnosti je součástí balíčku, který přináší výrazné zpřísnění některých částí trestního zákoníku v Číně. Například se zvýšila maximální doba pobytu ve vězení za podvody s autorskými právy a ochrannými značkami ze sedmi na deset let. Zvýšily se také maximální možné tresty, například za úniky informací či podvody s obchodními pobídkami.

Za všechny ostatní trestné činy mohou být osoby do 14 let poslány do nápravných zařízení. Mladiství od 14 do 16 mohou být stíháni za úmyslné násilné činy, jako je vražda nebo znásilnění. Pro většinu přestupků zůstává hranice trestní odpovědnosti 16 let.

K úpravě vedl případ, kdy vraždil třináctiletý chlapec

Doposud byli za závažné trestné činy lidé v Číně stíháni až od 14 let a nezletilí dostávali mírné tresty, které pobuřovaly veřejnost. V jednom případě třináctiletý chlapec, který v říjnu 2019 zabil desetiletou dívku, dostal jako trest tři měsíce v nápravném zařízení pro mladistvé. Právě tento čin vedl ke vzniku novely zákona. Podle čínských státních médií osoby pod 14 let tvořily zhruba pětinu všech pachatelů zločinů, za nimiž stáli mladiství. Oproti roku 2017 je to nárůst o zhruba osm procent.

Podle londýnské agentury Child Rights International Network (Mezinárodní dětská práva) je median hranice trestní odpovědnosti ve světě 14 let. V České republice je tato hranice 15 let, ve většině Británie je věk trestní odpovědnosti dokonce deset let.

Vymykají se USA. Většina států zde totiž nemá vůbec stanovenou spodní hranici trestní odpovědnosti. Když tamní soudy rozhodují o vině či nevině mladistvého, provádějí ale test na „trestní způsobilost“.