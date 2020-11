Proti zákazu potratů protestují i konzervativní ženy. Demonstrace podporuje většina Poláků, říká sociolog

„To neznamená, že jsou liberálnější nebo pokrokovější, jsou konzervativní. Tím spíše se dostávají do jistého diskomfortu. A náhle – vládní tábor porušuje tabu, vystavuje je tomu, vyvolává jisté traumatické vzpomínky a říká: Podívejte, už to nebude tak, jak jste si představovaly. Končí ten uspořádaný svět,“ popisuje Duma.

Sociolog rovněž uvedl, že v Polsku má s potratem zkušenosti daleko více žen, než uvádí statistiky. Více než polovina Poláků je podle něho také spokojena s vládním kompromisem a chce, aby platila pravidla zavedená v 90. letech. Důvody k tomu jsou různé.

Protesty se těší podpoře většiny Poláků

„Pokud se podíváme na opravdu hloubkové průzkumy, tak víme, že Poláci dobře vědí, co je třeba podniknout k přerušení těhotenství. Ať už jde o výjezd na kliniku do zahraničí blízko polské hranice, nebo využití pomoci při farmakologické interrupci, či informaci, který lékař v daném městě ten zákrok provádí. A to je sféra, o níž všichni vědí, mnoho lidí ji využívá, ale veřejně o tom nemluvíme,“ řekl Duma.

Protesty podle průzkumů podporuje až 70 procent Poláků, ovšem jen v otázce interrupcí. Další požadavky hnutí Stávka žen, ať už jde o větší uvolnění potratové politiky, nebo demisi vlády Práva a spravedlnosti (PiS), už takovou podporu nemají. Zvláštní skupinou jsou podle Marcina Dumy ti nejmladší demonstranti.