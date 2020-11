Johnson plánuje zelenou průmyslovou revoluci. Auta na benzin a naftu odstaví už v roce 2030

Velká Británie zakáže prodej nových osobních a dodávkových aut s naftovým a benzinovým pohonem už od roku 2030, což je o pět let dříve, než plánovala. Vláda podle premiéra Borise Johnsona v rámci takzvané zelené průmyslové revoluce, do které chce investovat asi 12 miliard liber (355 miliard korun), počítá do roku 2030 se vznikem 250 tisíc nových pracovních míst v energetice, dopravě a technologickém sektoru.