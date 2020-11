Tisíce Bělorusů „šly ven“ uctít zemřelého aktivistu. Policie pozatýkala stovky lidí

Běloruskem zmítá politická krize od srpna, kdy se Lukašenko prohlásil za vítěze prezidentských voleb. Tvrzení opozice, že volby nechal zfalšovat ve svůj prospěch, odmítá. V zemi, která bývá nazývána poslední evropskou diktaturou, vládne 26 let. Do ulic běloruských měst co týden vycházejí desetitisíce lidí.

Svjatlana Cichanouská, vůdčí osobnost běloruské opozice a hlavní Lukašenkova oponentka, která se uchýlila do exilu v Litvě, uvedla, že protesty na památku Bandarenka podporuje. Jeho smrt hned ve čtvrtek podobně odsoudila. „Naše země se definitivně proměnila v místo trestného činu. Prohlašuji Alexandra Lukašenka a jeho spolupachatele teroristickou organizací, která musí nést zodpovědnost za své zločiny,“ uvedla na sociální platformě Telegram.