Čtyři opoziční poslanci v Hongkongu přišli o funkci kvůli „ohrožení bezpečnosti“

Vyloučení čtveřice z Legislativní rady, 70členného parlamentu této bývalé britské kolonie, podle Reuters zasazuje další úder prodemokratickému politickému proudu v dosud nejsvobodnějším čínském městě.

Hrozba hromadnou demisí má podle prodemokratických politiků demonstrovat jejich jednotu a rovněž ukázat, jak daleko je Peking ochoten zajít, aby potlačil místní opozici. V hongkongském parlamentu přitom již nyní převládají propekingští poslanci.

Opoziční představitelé se pokoušejí klást odpor vůči mnohými vnímanému omezování svobod v Hongkongu, které se odehrává navzdory příslibu autonomie. Čína odmítá, že by výsady finančního centra – jinak nemyslitelné v pevninské části země – jakkoliv potlačovala. Hongkongské úřady nicméně nekompromisně potlačily odpor poté, co v červnu loňského roku propukly protivládní protesty a uvrhly město na několik měsíců do krize.