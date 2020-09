Princ Charles se stal tváří internetové televize, chce tak bojovat proti změně klimatu

Následník britského trůnu se stal tváří internetové televize. Osobně vybírá videa a články, aby podpořil šetrné zacházení s přírodou, jinak podle něj lidstvo vkročí do katastrofy. „Všechno bylo navržené a pořád v mnoha ohledech je, aby bojovalo s přírodou a ničilo ji,“ uvedl princ Charles.

Jednasedmdesátiletý Charles se bije za ochranu životního prostředí už od konce 60. let minulého století. Tehdy to však bylo jen okrajové téma. „Moje i vaše děti a vnoučata by měly mít rozumnou budoucnost, teď ji ale doslova ohrožujeme,“ argumentuje například.

Filmové podnikání Harryho a Meghan

Na počátku měsíce ohlásili hollywoodskou kariéru i princ Harry a vévodkyně Meghan. Půl roku po odchodu z královské rodiny podepsali smlouvu s americkým poskytovatelem filmů Netflix na výrobu dokumentů, filmů a dětských pořadů. Ještě předtím vyzvali mladé Američany, aby se zaregistrovali k prezidentským volbám.

„Tyhle volby nebudu smět volit tady v USA. Ale mnoho lidí neví, že jsem nesměl ani za celý život v Británii,“ řekl princ Harry. „Každé čtyři roky slyšíme to samé, že jde o nejdůležitější volby našich životů. Tentokrát tomu tak je,“ dodala jeho žena Meghan.

Harry vyzval Američany, aby ve volbách odmítli nenávistné projevy, dezinformace a negativitu na internetu. Americký prezident Donald Trump z toho vyvodil, že tím spolu s Meghan podpořili jeho konkurenta Joea Bidena. „Nejsem její fanoušek. Řekl bych asi toto. Možná už to slyšela. Přeji Harrymu hodně štěstí, protože to bude potřebovat,“ poznamenal šéf Bílého domu.

Buckinghamský palác dal od všeho ruce pryč a vydal prohlášení, že princ Harry už nepracuje pro královskou rodinu a vše, co říká, je jeho osobní názor.