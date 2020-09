Hackeři z Číny, Ruska a Íránu útočí na pořadatele amerických voleb, tvrdí Microsoft

Skupiny i jednotlivé osoby zapojené do nadcházejících voleb ve Spojených státech jsou v posledních týdnech terčem hackerských útoků řízených z Číny, Ruska i Íránu. Uvádí to nové prohlášení softwarového gigantu Microsoft, který údajně zaznamenává zvýšené úsilí zahraničních skupin s cílem zasáhnout do listopadových voleb. Společnost hlásí i neúspěšné útoky na volební štáby prezidentských kandidátů, tedy šéfa Bílého domu Donalda Trumpa a jeho vyzyvatele Joea Bidena.