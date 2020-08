Izrael opět ostřeloval pozice Hamásu v pásmu Gazy. Tamní elektrárna přerušila provoz

Izraelská armáda v prohlášení bez dalších podrobností uvedla, že cílila na „podzemní infrastrukturu teroristické skupiny Hamás“. Ostřelování je z izraelsko-palestinské hranice hlášeno už několik dnů a po měsících klidu se tak v tomto místě dlouholetého konfliktu obnovily střety mezi izraelskou armádou a Hamásem, který ovládá Pásmo Gazy od roku 2007.

Střety neustaly ani po pondělní návštěvě egyptských vyjednávačů, kteří se snaží zmírnit napětí v oblasti a kteří z Gazy odjeli do Izraele, aniž vydali prohlášení o výsledku jednání. To podle deníku The Times of Israel obvykle dělají před odjezdem.

Posílání zápalných balonků mladí Palestinci sympatizující s Hamásem obnovili podle izraelského deníku minulý týden a způsobili tak řadu menších požárů zemědělské půdy na izraelském území. Izrael reagoval ostřelováním vojenských pozic Hamásu. Kromě toho opět zúžil námořní pásmo kolem Gazy, v němž povoluje Palestincům lovit ryby, a uzavřel hlavní přechod, přes nějž se na území Gazy vozí zboží.