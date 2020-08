Maas pohrozil Rusku kvůli vraždě Čečence, Lavrov viní Slovensko, že v případu jedná podle USA

Maas řekl, že německá vláda s reakcí vyčká na verdikt soudu, který se vraždou Changošviliho bude zabývat. Rozhodnout by měli soudci mimo jiné právě o tom, zda si vraždu objednalo Rusko. „V případě, že v rozsudku budou odpovídající zjištění, je třeba počítat s tím, že na ně budeme znovu reagovat,“ uvedl po jednání v Moskvě německý ministr.

Loňská vražda Čečence s gruzínským občanstvím Zelimchana Changošviliho vyvolala podle agentury DPA napětí v německo-ruských vztazích. Čtyřicetiletý muž přišel o život 23. srpna, když ho ve čtvrti Moabit nedaleko centra Berlína útočník z bezprostřední blízkosti zezadu opakovaně střelil do hlavy. Podezřelého Rusa zadržela policie týž den a nyní je ve vazbě. Soud s ním by měl začít ještě letos.

Berlín a Moskva si už dříve vyhostily diplomaty

Moskva podíl na vraždě odmítá. Německé nejvyšší státní zastupitelství je ale přesvědčeno, že si vraždu objednala Moskva.

Německo už loni v prosinci obvinilo Rusko, že při vyšetřování případu nespolupracuje. V reakci na to vypovědělo dva ruské diplomaty. Moskva reagovala stejným krokem. Maas nyní Rusko znovu obvinil, že nereaguje na žádosti o informace. Lavrov to popřel a řekl, že je to naopak Berlín, který nespolupracuje.

Spolupachatel Changošviliho vraždy se podle zjištění investigativního webu Bellingcat do Německa dostal díky slovenskému vízu. Toto vízum získal na konzulátu v Petrohradě pod falešným jménem. V reakci na případ Slovensko v pondělí oznámilo, že vypovědělo tři ruské diplomaty. Podle serveru aktualne.sk pracovali pro tajné služby.