Spojené státy příští rok oficiálně opustí WHO. Organizace je příliš nakloněna Číně, tvrdí Trump

Spojené státy oficiálně potvrdily odchod ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Uvádějí to agentury DPA a AFP s odkazem na vyjádření vysokých činitelů USA a Organizace spojených národů. Demokratický senátor Bob Menendez rovněž na Twitteru napsal, že prezident o kroku již informoval Kongres. Trump na WHO, která je jednou z agentur OSN, v posledních měsících opakovaně útočil, obviňoval ji z přílišné náklonnosti vůči Číně a tvrdil, že špatně zvládla reakci na pandemii covidu-19.