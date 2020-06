Africké poprvé. Soud v Malawi zrušil volby kvůli podvodům, opakované vyhrála opozice

Vítězem opakovaných prezidentských voleb v Malawi se stal opoziční kandidát Lazarus Chakwera, který v předchozím hlasování skončil druhý. V sobotu večer to oznámila malawská volební komise. Podle agentury AP je to poprvé, co byla v Africe poražena dosavadní hlava státu poté, co původní hlasování zrušil soud kvůli podezřením z volebních podvodů. Pětašedesátiletý Chakwera už složil přísahu, zvolen byl na pětileté období.