Východ Afriky čelí invazi kobylek. Hrozí hladomor, v Etiopii muselo nouzově přistát letadlo

Podle OSN se rozmary počasí podepíší na letošní úrodě. Situaci v Jižním Súdánu navíc komplikuje sedm let občanské války, při které zemřelo skoro 400 tisíc lidí.

„Potřebujeme potravinovou pomoc pro pět a půl milionu lidí v Jižním Súdánu. Pokud se nám takové zdroje nepodaří sehnat, budeme stát před obtížnou volbou a soustředíme se na místa, kde je situace s hladem nejhorší. To ale znamená, že jinam se naopak naše pomoc nedostane,“ podotkl ředitel pobočky Světového programu pro výživu Matthew Hollingworth.

OSN opakovaně vyzývá bojující strany k jednání. Uzavření příměří by zlepšilo i možnosti pro práci humanitárních organizací. „Pokud by tu byl mír, naše děti by mohly chodit do školy a po návratu z vyučování by měly dost jídla. Co by jim pak chybělo ke štěstí?“ ptá se Nyakuethová.