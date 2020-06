Dijon sužuje válka drogových gangů. Proti sobě stojí Arabové a Čečenci

V Dijonu kvůli sporům mezi Čečenci a komunitou lidí původem ze severní Afriky několik dní zuřily násilné potyčky, ve čtvrti Grésilles vyrostly barikády a hořela auta. Střety vypukly v Grésilles minulý pátek poté, co místní čečenská komunita uvedla, že na jednoho jejího člena, 16letého mladíka, zaútočil drogový dealer.

„Policisté jsou na několika místech, probíhají razie ve velkých domech. Je to čtvrť, která nemá dobrou pověst,“ přiblížil zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd. Původně byla snaha integrovat komunitu do Dijonu, ale to se podle Šmída nepovedlo. Oblast je známá tím, že večer není bezpečná a obchoduje se tam s drogami.

„Na žádost prokurátora provedla policie protidrogový zátah. Zabavila zboží, zatkla lidi, vyšetřování dále probíhá,“ napsal na Twitter starosta města Francois Rebsamen.

À la demande du Procureur de la république, les forces de l’ordre ont mené ce matin une opération anti-drogue. Des saisies ont été faites, des interpellations effectuées, l’enquête suit son cours. #Dijon



1/3 — François Rebsamen (@frebsamen) June 22, 2020

„Do arabské komunity jako by se infiltrovala čečenská skupina, jedná se o souboj o území,“ vysvětlil Šmíd. Čečenská skupina povolala své lidi z celé Francie, například z Troyes a Saint Ettiene. Policie v prvních dvou dnech vůbec nezakročila, až třetí den začala reagovat.

Policisté tvrdí, že se jich vláda nezastala

To by podle zpravodaje mohlo být způsobeno tím, že je v posledních týdnech policie pod palbou kritiky kvůli rasismu či kontroverzním hmatům. Mezi ty patří i kleknutí na krk, jež vzbudilo mezi veřejností polemiku poté, co po něm ve Spojených státech zemřel Afroameričan George Floyd. Jeho smrt spustila vlnu protestů proti institucionálnímu rasismu po celém světě.

„Vláda dává nejednoznačné pokyny, policisté se sami bouřili proto, že se jich vláda dostatečně nezastala,“ řekl Šmíd. Praktika je nyní opět povolena, ale nedávno se opět stalo, že jí jeden ze zatčených podlehl.

Podle Šmída nesou obyvatelé Dijonu situaci velmi těžce. „Dijon je krásné historické město a obrázek města teď není ideální,“ uvedl. Ve městě je také prestižní Carnotovo lyceum, na kterém studuje řada českých studentů.