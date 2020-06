Energetická firma PG&E přijala odpovědnost za smrtící kalifornský požár

Americká energetická společnost Pacific Gas and Electric Company (PG&E) u soudu přiznala vinu za neúmyslné zabití 84 lidí, kteří v listopadu 2018 přišli o život při ničivém kalifornském požáru Camp Fire. Napsal to deník The New York Times (NYT), podle kterého šlo o vzácné uznání „korporátního pochybení“. Rozsáhlý požár byl podle úřadů důsledkem poškození elektrického vedení na skoro sto let starém stožáru v rozvodné síti PG&E.