Historici u soudu označili Kotlebovu stranu za neonacistickou. Líčení se asi protáhne

Sabová pak námitku odmítla. Vzhledem k tomu, že Kotleba vůči jejímu rozhodnutí podal stížnost, bude o věci rozhodovat nejvyšší soud. „Až do rozhodnutí nejvyššího soudu není možné do hlavního líčení připustit nové důkazy nebo svědky,“ vysvětlil zpravodaj ČT v Bratislavě Petr Obrovský. Soud nesmí ani vynést verdikt. Obhajoba navrhla další důkazy včetně výslechu nových svědků.

Tvrdší kvalifikace

Sabová po zahájení procesu s Kotlebou dříve v tomto roce oznámila, že obžalobu bude možná posuzovat podle přísnějšího ustanovení trestního zákona, než navrhovala prokuratura. To by znamenalo, že Kotlebovi by v případě uznání viny hrozilo až osmileté vězení a přišel by o mandát poslance.

Kotleba se dříve u soudu bránil tím, že vyšetřovatel částku na šecích účelově rozdělil na číslice 14 a 88. Obžalobu v jeho případu projednává Specializovaný trestní soud, který se na Slovensku zabývá nejzávažnějšími kriminálními případy a také extremistickými trestnými činy.