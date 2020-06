Opozice v Polsku usiluje o pozdější volbu prezidenta. Senát vrátil zákon o formě hlasování s 36 dodatky

Nově navržená norma zejména umožňuje, aby se volič sám rozhodl, zda hlas pošle poštou, nebo zda ho odevzdá tradičně ve volební místnosti. Volby prezidenta byly původně vypsané na 10. května a PiS jejich konání chtěla prosadit i navzdory epidemii nemoci covid-19.

To měl umožnit zákon o korespondenčním hlasování, jehož schválení ale zdržel Senát, v němž má většinu opozice. Proto se volby nekonaly ani do konce května. PiS chce volby co nejdříve, než jejímu spojenci, úřadujícímu prezidentovi a nyní hlavnímu favoritovi Andrzeji Dudovi, klesne popularita kvůli ekonomickým problémům způsobeným epidemií.

Předseda PiS Jaroslaw Kaczyński minulý týden rezolutně prohlásil, že volby budou nejpozději 28. června navzdory veškerým snahám je překazit. Pohrozil přitom využitím „všech prostředků, jež má stát k dispozici“.

Opozice ale usiluje o delší odklad voleb hlavy státu, protože nejsou nyní vytvořené podmínky pro jejich svobodné a spravedlivé provedení. V Senátu proto potvrzení nového zákona protahuje. V pondělí večer k němu horní komora schválila 36 nejrůznějších dodatků.