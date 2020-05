Napětí v Hongkongu. Parlament řeší zákon o urážce čínské hymny

Stovky příslušníků pořádkové policie v očekávání nepokojů vztyčily kolem parlamentu dvoumetrovou bariéru. Demonstranti se však v masovém měřítku nesešli, uvedl hongkongský deník South China Morning Post. Podle něj skupinky demonstrantů ojediněle zastavovaly dopravu a policie proti nim použila slzný plyn.

Zatčeno bylo podle deníku 16 demonstrantů, z nichž tři jsou obviněni, že u sebe měli zápalné láhve. BBC uvádí s odkazem na místní média osmdesát zatčených a několik obviněných kvůli držení zbraní.

V zákoně, který by měl ve středu ve druhém čtení projednávat hongkongský parlament, jde o to, že hanobení čínské národní hymny známé jako Pochod dobrovolníků by napříště mělo být trestným činem.

Za urážku či zneužití hymny pro komerční účely bude v případě schválení normy hrozit až tříleté vězení nebo pokuta padesát tisíc hongkongských dolarů (159 tisíc korun).

Hongkong nemá vlastní hymnu, a proto se při některých příležitostech, jako jsou třeba fotbalové zápasy, hraje hymna čínská. V posledních letech se ale často stávalo, že při ní diváci bučeli, napsal web BBC.