Itálie otevírá restaurace a kostely, Řecko zpřístupnilo své památky

Další etapa uvolnění má následovat 25. května, kdy se otevřou tělocvičny, bazény a sportovní centra. Už 3. června pak Itálie ve snaze co nejrychleji obnovit cestovní ruch otevře hranice návštěvníkům ze schengenského prostoru. Italové pak budou moci cestovat bez omezení po celé zemi. Na otevření kin a divadel si počkají do 15. června.

Ohledně detailů uvolňování panují nejasnosti, protože vláda ponechala jednotlivým regionům možnost rozhodnout, co povolí a co ne. Platí, že se Italové mohou venku i doma setkat s příbuznými, přáteli a kolegy, avšak shromáždění většího počtu lidí stále povoleno není. Na uzavřených místech navštěvovaných veřejností je povinné mít roušku.

V polských restauracích smí ke stolu jen lidé z jedné domácnosti

V Polsku se za přísných podmínek otevírají gastronomická zařízení a restaurace. U jednoho stolu například budou smět sedět pouze lidé z jedné domácnosti. Jak podotkl zpravodaj ČT ve Varšavě Lukáš Mathé, většina restauratérů nebude plnění tohoto nařízení nijak kontrolovat, vzhledem k tomu, že na to ani nemají právo.

„Budou spoléhat na odpovědnost a úsudek jednotlivých návštěvníků. A jestli bude hygiena nebo inspekce přicházet do restaurací a kontrolovat to, je velmi těžké odhadovat,“ dodal zpravodaj.

Existuje možnost, že by u jednoho stolu spolu mohli sedět i dva přátelé, ale museli by mezi sebou mít nějakou bariéru, například z plexiskla. „Zároveň je možné, že by mohli sedět vedle sebe, ale v tom případě by mezi sebou museli mít rozestup jeden a půl metru,“ uvedl Mathé.

V Polsku už také fungují kadeřnictví. Jejich pracovníci musí mít roušku nebo štít, nikoliv obě ochranné pomůcky naráz, jako je tomu v České republice. Do škol se vrací také žáci nižších tříd, k obnovení plnohodnotné výuky ale zatím nedojde.

Celostátní karanténa končí v pondělí v Irsku, v Dánsku se zase vrátily do tříd žáci ve věku od 11 do 18 let, otevírají se bary, kavárny a restaurace. Část škol se znovu otevírá také v Belgii, země umožní obnovení provozu také v kadeřnictvích, muzeích a zoologických zahradách.