Polský Senát zamítl návrh na hlasování ve volbách poštou

Osud zákona v Sejmu závisí na tom, jak se zachovají poslanci strany Dohoda, menšího koaličního partnera PiS. Schůze Sejmu je plánovaná na středu a čtvrtek.

Senátoři PiS se snažili hlasování v horní komoře různými prostředky zdržet. Pokud by totiž Senát nestihl o zákonu hlasovat ve středu, kdy pro to měl nejzazší termín, dostal by novelu rovnou na stůl prezident Andrzej Duda, blízký spojenec PiS. Ve volbách se uchází o další mandát a podle průzkumů veřejného mínění má velkou šanci volby vyhrát.