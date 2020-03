Japonská vláda opravuje okolí Fukušimy kvůli olympiádě. Staví Potěmkinovy vesnice, tvrdí místní

Japonská vláda kvůli rekonstrukci částečně ruší omezení pro vstup do Futaby, poslední uzavřené obce v okolí jaderné elektrárny Fukušima. Kdysi sedmitisícové město chátrá od roku 2011, kdy elektrárna po zemětřesení a následné tsunami havarovala. Od té doby zůstalo vylidněné, pobořené a zarostlé. Podle dodnes evakuovaných obyvatel na tom nic nezmění ani úsilí úřadů podobně zasažená města do olympijských her zrekonstruovat.