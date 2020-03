Razantní opatření v Číně koronavirus zpomalila. Jinde by se ale uplatňovat neměla, tvrdí odborníci

Prázdná lůžka v ještě nedávno přeplněných nemocnicích a problémy se sehnáním dostatečného počtu vhodných pacientů pro pokusy s experimentálními léky. Tak zní některé závěry mise, které ve zprávě zveřejnila WHO 28. února.

V rámci revizní cesty, kterou uspořádala WHO ve spolupráci s čínskou vládou, se mohlo třináct zahraničních expertů připojit ke dvanácti čínským vědcům a společně navštívit pět měst v Číně.

Tým začal v Pekingu, pokračoval do Šen-čenu, Kantonu, Čcheng-tu a nejvíce zasaženého Wu-chanu. Experti se podívali do nemocnic či laboratoří. Navštívili firmy, trhy, nádraží i místní úřady. To, co viděli, přitom vědce podle jejich slov překvapilo.