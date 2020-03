Do třetice všeho dobrého. Izraelci znovu vybírají poslance, šanci má i obviněný Netanjahu

Podle průzkumů půjde o těsný souboj nejsilnější pravicové strany Likud, kterou vede premiér Netanjahu, s centristickým uskupením Modrobílí někdejšího náčelníka generálního štábu Bennyho Gantze. V dubnu těsně vyhrál Likud, ale Netanjahu nezískal spojence pro sestavení vlády, která by si ve 120členném Knesetu zajistila většinu. V září naopak těsně zvítězila Gantzova strana; šanci pak dostali Gantz i Netanjahu, ale ani jeden nebyl úspěšný.

Průzkumy se od předchozího hlasování příliš nezměnily. V listopadu přitom generální prokurátor obvinil Netanjahua z podvodu, korupce a zneužití důvěry. Proces má začít 17. března. Podle kritiků byl mě nejdéle sloužící premiér Izraele sám odstoupit. Netanjahu ale obvinění odmítá a považuje se za oběť „honu na čarodějnice“. Židovské osady v centru pozornosti Letošní volby by mohlo ovlivnit i lednové zveřejnění plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Plán sice počítá s vytvoření budoucího státu palestina, zároveň ale umožňuje Izraeli anektovat části okupovaného palestinského území na Západním břehu.

Odkaz Trump navrhuje nezávislou Palestinu i nedělitelné izraelské hlavní město Jeruzalém

Kontroverzní plán, který Palestinci okamžitě rezolutně odmítli, podporují Gantz i Netanjahu. Podle BBC ale není zřejmé, zda by Gantz „zašel tak daleko“ jako současný předseda vlády. Mluví se zejména o anexi židovských osad a údolí Jordánu. V současné době žije ve 140 židovských osadách vybudovaných od začátku okupace Západního břehu a Východního Jeruzaléma v roce 1967 na 600 tisíc Židů. Trumpův plán počítá s tím, že osady nebudou nadále označovány za nelegální.

Fakta Ostřílený izraelský premiér Benjamin Netanjahu Ostřílený izraelský premiér Benjamin Netanjahu Netanjahu se stal loni 20. července nejdéle vládnoucím izraelským premiérem – překonal dosavadní rekord zakladatele Izraele Davida ben Guriona, který byl premiérem 13 let a 127 dní (od roku 1948 s přestávkou do roku 1963).

Poprvé byl premiérem v letech 1996–1999, podruhé od března 2009 do března 2013, potřetí od března 2013 do března 2015, počtvrté od května 2015. Po loňských dubnových volbách, které těsně jeho Likud vyhrál, se mu ale nepodařilo sestavit kabinet.

Generální prokurátor Avichaj Mandelblit loni oznámil, že Netanjahua ve třech kauzách obviní z korupce a podvodu, což se na podzim také stalo. Obviněn je z úplatkářství v kauze nazvané případ 4000; v dalších dvou kauzách (označovaných jako případ 1000 a případ 2000) pak z podvodu a zneužití důvěry. Kauza zvaná případ 4000 se týká telekomunikační firmy Bezeq, jejíž společnost Walla! provozuje stejnojmenný zpravodajský server, další dvě kauzy se týkají přijetí darů od premiérových přátel-miliardářů a jedna z nich rovněž ovlivňování novin tak, aby o premiérovi psaly pozitivně. Netanjahu obvinění již několikrát odmítl a označil za „politicky motivovaná“.

Netanjahu byl v roce 1996 ve svých 46 letech devátým a nejmladším premiérem země v historii a je prvním šéfem kabinetu, který se narodil po vzniku Izraele v roce 1948.

Jeho první premiérské období (1996–1999) bylo charakterizováno politickou nestabilitou a dílčími územními ústupky vůči Palestincům (Izrael se v roce 1997 stáhl z 80 procent Hebronu a o rok později na základě Memoranda z Wye River rozšířil palestinskou autonomii na západním břehu Jordánu o 13 procent).

Premiérské období Netanjahua od března 2009 kvalifikovali odborníci různě. Netanjahu se většinou mohl opřít o podporu v parlamentu i na veřejnosti, v zahraničí byl ale někdy kritizován za malý, či spíše žádný pokrok v mírovém procesu s Palestinci a za souhlas s rozšiřováním osad na Západním břehu Jordánu. Netanjahu v červnu 2009 sice připustil existenci nezávislého palestinského státu, který ale nesmí být ozbrojen a Izraeli to musí být zaručeno, koncept „dvou států“ ale již opustil. Loni navíc prohlásil, že začne rozšiřovat izraelskou svrchovanost na okupovaném Západním břehu Jordánu, a těsně před volbami řekl, že je připraven anektovat strategicky významnou část Západního břehu Jordánu, pokud jeho strana Likud vyhraje volby.

Vrásky mu přidělává i otázka role ultraortodoxní komunity v zemi. Právě kvůli sporu o výjimku z branné povinnosti pro muže z ultraortodoxní části izraelských občanů totiž skončila předloni jeho vláda a nepodařilo se loni po dubnových volbách sestavit novou.

V posledních letech, kdy mírový proces s Palestinci stagnuje a uskutečnilo se několik válek a dalších konfrontací s radikálním Hamasem, který ovládá Pásmo Gazy, varuje Netanjahu zejména před íránským jaderným programem a nebezpečím „mezinárodního terorismu“.

Za jeho vládnutí je hospodářství v relativně dobrém stavu, i když se podle kritiků zvyšuje nerovnost ve společnosti.

Rodák z Tel Avivu (narozen 21. října 1949) prožil mládí v Jeruzalémě a dospívání v USA, zejména ve Filadelfii. Již ve svých 17 letech se ale jako člen elitní vojenské jednotky zúčastnil šestidenní války Izraele proti Egyptu, Sýrii a Jordánsku a v roce 1972 byl zraněn během osvobozování uneseného letadla Sabena v Tel Avivu.

V USA vystudoval Massachusettský technický institut (MIT), koncem 70. let začal podnikat, po návratu do Izraele v roce 1978 působil v diplomatických službách.

V roce 1976 zahynul Netanjahuův bratr Jonathan (Joni), jenž padl jako velitel speciální jednotky, která v ugandském Entebbe zachraňovala více než 100 izraelských rukojmí z letadla uneseného palestinskými teroristy.

Členem parlamentu se poprvé stal v roce 1988, šéfem Likudu byl v letech 1993–1999 a znovu od prosince 2005, kdy vystřídal Ariela Šarona.

Několikrát byl ministrem zahraničí, jednou ministrem financí. V ekonomice se opírá o tradiční liberální recepty, jako je snižování daní, privatizace a úsporný rozpočet. Zdroj: ČTK

Na třetím místě by se podle průzkumů mohla umístit společná arabská kandidátka, s níž ale do vlády nikdo nepočítá. Po zářijových volbách získala 13 křesel ze 120 členů parlamentu a posléze podpořila Gantze coby možného premiéra. Poprvé za téměř tři desetiletí tak doporučila arabská strana Žida do křesla předsedy vlády.