Alej Pawla Adamowicze. Varšava uctila ubodaného primátora, PiS chce ulici Kaczyńského

„Abychom budovali jednotu, postavy, které jsou pro naše společenství důležité, by měly být uctěny. Máme pana primátora Adamowicze, ale nemáme pana prezidenta Lecha Kaczyńského, který byl – připomínám – jak primátorem Varšavy, tak prezidentem Polska,“ ozval se místopředseda městské rady z PiS Dariusz Figura.

Lech Kaczyński přitom svou ulici v metropoli už necelé dva roky měl. Proti názvu, o kterém rozhodl vojvoda jmenovaný vládou, se ale primátor bránil u soudu a vyhrál. Vše se poté vrátilo do původního stavu.

Postup radnice pohněval vládní konzervativce o to víc, že jde o ulici nazvanou po Lidové armádě – polské komunistické odbojové organizaci, která ovšem spolupracovala se Sovětským svazem.

Až po volbách, slibuje vedení metropole

Teď primátor Rafał Trzaskowski tvrdí, že stejnou poctu pro Lecha Kaczyńského sám navrhne, ovšem až po květnových volbách hlavy státu. „Pochybuji, že by bylo možné přijít s takovou iniciativou a v klidu přijmout rozhodnutí. Protože v té vřavě, která doprovází kampaň, by to nebylo možné,“ tvrdí Trzaskowski.