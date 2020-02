Kyperská jednota v lahvích oleje. Půlka oliv vyrostla na severu, půlka na jihu

Kypr se rozdělil v roce 1974. Jeho jižní cíp je pod kontrolou mezinárodně uznávané Kyperské republiky, která je šestnáct let součástí Evropské unie. Severní republiku s převážně tureckým obyvatelstvem uznává pouze Ankara. Obchodní partneři tak musí řešit množství překážek. Mají dva bankovní účty, dvě telefonní čísla i dvě adresy.

„Náš obchodní model funguje takto: Padesát procent našich oliv je z farem na severu, padesát procent je z těch na jihu. Je to poprvé za 40 až 50 let, co to někdo na Kypru uskutečnil,“ dodává Hasan Siber.