Koronavirus ohrožuje americké telefony, brazilskou sóju či japonské automobilky. Chybí čínské díly i zákazníci

Koronavirus narušil denní rutinu například Jin Jangovi, obyvateli Pekingu. Kromě toho, že se pro něj rouška stala každodenní nezbytností, jeho zaměstnavatel uzavřel na sedmnáct dní dveře své firmy. Nucené volno mu nyní skončilo, ale práci doprovázejí zvláštní pravidla. „Naše společnost teď zavedla speciální opatření, včetně pravidelné sanitace. Budovy jsou v izolaci, může tam jen omezený počet lidí,“ popisuje Jang.

Stín pozastaveného provozu v Číně dopadá i na druhou stranu planety – téměř devět tisíc kilometrů od Wu-chanu dostihla nákaza malého výrobce elektronických součástek v britském Leedsu. Bez produkce z Číny se firma neobejde. „Dostali jsme potvrzení, že objednávka dorazí do 18. února. S tím taky budeme pracovat. Ale znamená to, že na nás bude vyvíjen velký tlak, protože vše musíme zvládnout do konce února,“ vysvětluje Tracey Dawson, výkonná ředitelka společnosti.

Právě high-tech sektor může patřit k nejvíce postiženým odvětvím, téměř polovina jeho výroby se totiž soustředí v Číně. Hned ve dvou továrnách omezil provoz například klíčový dodavatel firmy Apple. Pro technologického giganta tím navíc problémy nekončí – prodejny s nakousnutým jablkem na pevninské Číně zůstávají kvůli koronaviru zavřené.