Slovenské vládní strany by už většinu dohromady nedaly, opozice ano, ukazuje průzkum

Vládní strany by většinu neměly, opozice nyní ano

Současná vládní koalice by podle výsledků průzkumu vládu nesložila. Most-Híd zůstává mimo parlament a Smer-SD se SNS by dohromady měly pouze 41 parlamentních mandátů. Pro většinu je přitom v 150členném parlamentu třeba 75 mandátů.

Široká koalice, v níž by se seskupily opoziční strany, naopak šanci má. OĽaNO, Za ľudí, PS/Spolu, KDH a SaS by měly dohromady 77 hlasů. Pokud by tyto strany vzaly „do party“ i hnutí Sme rodina, koalici by do ústavní většiny v parlamentu chyběl jediný hlas, dodává Pravda.sk.