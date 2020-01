Koronavirus už je v Evropě. První dva nakažené hlásí Francie

Odkaz Vše o koronaviru

Čína se snaží zabránit šíření viru uzavíráním měst včetně Wu-chanu, který je ohniskem nákazy. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům do těchto měst necestovat. V celé zemi pak doporučuje zvýšenou hygienu. Dosud nepříliš zmapované onemocnění postiženým osobám způsobuje horečky, kašel a problémy s dýcháním. Jeho původ zatím není objasněný, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se ale koronavirus zřejmě na člověka přenesl z nakažených zvířat. Lék zatím není, už na něm ale pracují američtí biochemici. Několik případů onemocnění se již dříve objevilo mimo Čínu. Dva nakažené potvrdilo Japonsko, další případy byly hlášeny z Jižní Koreje, Thajska, Vietnamu a dokonce i ze Spojených států a ze Saúdské Arábie.

WHO zatím nevyhlásila globální nouzi. „Ještě jsme nedospěli do situace, kdy by bylo nutné vyhlásit mezinárodní zdravotní nouzi. Ale pozor, neznamená to, že by nešlo o mimořádný stav. V Číně stav nouze je a situace je vážná,“ konstatoval mluvčí WHO Christian Lindmeier.