Královna svolala krizovou schůzku. O budoucnosti Harryho a Meghan bude jednat nejužší rodina

Vlna Megxit neopadá

Rozhodnutí vévody a vévodkyně ze Sussexu, stejně jako způsob, jakým o něm informovali, je neustále jedním z hlavních témat britských médií. Ta odchod páru z rodiny označují slovní hříčkou „Megxit“.

Nedělník The Sunday Times uvedl, že William je z rozluky se svým bratrem smutný. „Po celý náš život jsem držel bratra kolem ramen, ale už dál nemohu. Jsme teď každý sám za sebe,“ citoval nedělník Williamova slova, která řekl svému příteli. „Vše, co nyní můžeme dělat, a co já můžu dělat, je zkusit je podpořit a doufat, že opět přijde doba, kdy budeme mluvit jedním hlasem,“ dodal podle The Sunday Times princ William.

Podle médií se cesty obou bratrů začaly vydávat jiným směrem, když William Harrymu poradil, aby Meghan nejdřív pořádně poznal, než se s ní ožení.

Dalším tématem britských nedělníků a internetových serverů je video, na kterém princ Harry během loňské premiéry filmu Lví král žádá šéfa společnosti Disney o práci pro svou manželku.